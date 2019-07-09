Son Dakika Haberleri: Real Madrid ikinci kez Montreal'de bulunuyor.
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Real Madrid ikinci kez Montreal'de bulunuyor.

59 dakika önce

Real Madrid, son ziyaretlerinden üç yıl sonra Kanada'ya geri döndü. 2016'da olduğu gibi, Zidane ekibi, sezonun ilk bölümünü Montreal'de tamamlayacak. O yıl Fransız koçun takımı sezonun başından beri yönettiği ilk yıl oldu. Beyazlar, Montreal Impact tesisleri ile merkezi olarak bir haftadan fazla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. La Duodécima'yı kazanan ve takımın LaLiga, Dünya Kulüpler Kupası ve Avrupa Süper Kupasını da kazandığı Cardiff'te sona eren bir sezonun başlangıcıydı. Beyazlar, Doğu Büyükler Ligi Futbol Konferansında (MLS) oynayan bir takım olan Montreal Impact'in modern tesislerinde trene dönecekler. Bu ilk çalışma günlerinden sonra, takım Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern, Arsenal ve Atlético'ya karşı üç maç oynamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Zinedine Zidane, Real Madrid, Montreal, Kanada, Spor
Real Madrid, son ziyaretlerinden üç yıl sonra Kanada'ya geri döndü. 2016'da olduğu gibi, Zidane ekibi, sezonun ilk bölümünü Montreal'de tamamlayacak. O yıl Fransız koçun takımı sezonun başından beri yönettiği ilk yıl oldu. Beyazlar, Montreal Impact tesisleri ile merkezi olarak bir haftadan fazla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. La Duodécima'yı kazanan ve takımın LaLiga, Dünya Kulüpler Kupası ve Avrupa Süper Kupasını da kazandığı Cardiff'te sona eren bir sezonun başlangıcıydı. Beyazlar, Doğu Büyükler Ligi Futbol Konferansında (MLS) oynayan bir takım olan Montreal Impact'in modern tesislerinde trene dönecekler. Bu ilk çalışma günlerinden sonra, takım Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern, Arsenal ve Atlético'ya karşı üç maç oynamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
Real Madrid ikinci kez Montreal'de bulunuyor.
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:05 
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