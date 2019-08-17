Son Dakika Haberleri: Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı
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Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı

17 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 3-1 yendi.

Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 3-1 yendi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90+1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.
Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid, Celta Vigo, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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