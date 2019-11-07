Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti
Son Dakika Güncel Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti

Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti

7 saat önce

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.

Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti, System.String[]

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0

Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0

B Grubu

Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0

Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4

C Grubu

Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3

Atalanta: 1 - Manchester City: 1

D Grubu

Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2

Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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