Real Madrid'in 2018-19 Şampiyonlar Ligi'ndeki En İyi Grup Aşaması Golleri
1 saat önce
2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda grup aşamasında Roma, CSKA Moskova ve Viktoria Plzen'le aynı grupta olan Real Madrid'in bu eşleşmelerde attığı en güzel golleri izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29
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