Real Madrid'in 2018-19 Şampiyonlar Ligi'ndeki En İyi Deplasman Golleri
1 saat önce
2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid'in rakipleri Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen ve Ajax karşısında attığı en güzel deplasman gollerini sizler için sıralıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29
Real Madrid'de Modric, Bale ve Vazquez Galatasaray'a karşı yok! Galatasaray'da Falcao Real Madrid maçında forma giyemeyecek Khabib ve McGregor arasında küfürlü tartışma Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı