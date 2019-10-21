Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in 2018-19 Şampiyonlar Ligi'ndeki En İyi Deplasman Golleri
Son Dakika Spor Real Madrid'in 2018-19 Şampiyonlar Ligi'ndeki En İyi Deplasman Golleri

Real Madrid'in 2018-19 Şampiyonlar Ligi'ndeki En İyi Deplasman Golleri

1 saat önce

2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid'in rakipleri Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen ve Ajax karşısında attığı en güzel deplasman gollerini sizler için sıralıyoruz.

2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid'in rakipleri Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen ve Ajax karşısında attığı en güzel deplasman gollerini sizler için sıralıyoruz.

Real Madrid'in 2018-19 Şampiyonlar Ligi'ndeki En İyi Deplasman Golleri

Real Madrid, Moskova, Roma, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29 
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