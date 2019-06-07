Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in 2019-20 Kampanyası İçin Yeni Gömleği
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Real Madrid'in 2019-20 Kampanyası İçin Yeni Gömleği

1 saat önce

Real Madrid, takımın formasını 2019-20 sezonu boyunca açıkladı. Klasik beyaz, rozetin altını, sponsor logosunu ve üç çizgiyi birleştirir. Bir diğer şık unsur ise basit altın detaylara sahip modern yuvarlak yakalı.

Real Madrid, takımın formasını 2019-20 sezonu boyunca açıkladı. Klasik beyaz, rozetin altını, sponsor logosunu ve üç çizgiyi birleştirir. Bir diğer şık unsur ise basit altın detaylara sahip modern yuvarlak yakalı.
Real Madrid'in 2019-20 Kampanyası İçin Yeni Gömleği
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06 
Real Madrid, Spor
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