Real Madrid'in başkanı Perez, UEFA'yı suçlayıp Avrupa Süper Ligi projesinin beklemede olduğunu savundu - Son Dakika

Real Madrid'in başkanı Perez, UEFA'yı suçlayıp Avrupa Süper Ligi projesinin beklemede olduğunu savundu

22.04.2021 02:41
Real Madrid'in başkanı Perez, UEFA'yı suçlayıp Avrupa Süper Ligi projesinin beklemede olduğunu savundu, System.String[]

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi girişiminin iyi bir şekilde açıklanmasına fırsat verilmeden UEFA'nın kendilerine karşı acımasız bir kara kampanya başlattığını savundu.

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi girişiminin iyi bir şekilde açıklanmasına fırsat verilmeden UEFA'nın kendilerine karşı acımasız bir kara kampanya başlattığını savundu.

İspanyol radyosu Cadena Ser'de yayımlanan bir spor programına konuk olan Perez, "Futbolun sonunu getireceğiz diye bize karşı kampanya başlattılar, manipüle ettiler. Ayrıcalıklı olanlar var ve bunu kaybetmek istemiyorlar. UEFA'nın gösterisi beni şaşırttı, sanki atom bombası attık." dedi.

Perez, "UEFA başkanının bu kadar saldırgan olduğunu hiç görmedim. Sanki birini öldürmüşüz gibi tehditler ve hakaretler geldi. Karmaşa yarattılar. Birilerinin yönettiği, korkunç bir saldırıyla bizi öldürdüler. Örnek olmak gerekir. Futbol kurtarılmalıdır." diyerek, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i suçladı.

Mevcut durumda Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu üyesi kulüpten hiçbirinin bu girişiminden çıkmadığını söyleyen Perez, sözlerine şöyle devam etti:

"Proje beklemede. Hepimiz beraberiz ve gelecek için düşünüyoruz. 12 kulüp arasında bağlayıcı bir sözleşme imzaladık. Kimse projeden ayrılma bedeli ödemedi. Juventus gitmedi. Agnelli ile bugün 3 kez konuştum. Kendimi yalnız hissetmiyorum. JP Morgan ile anlaşarak ne şekilde bu parayı kazanırız bunun yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer bu formatı kullanmazsak yazık olur. İngiliz takımları arasında çok fazla ilgilenmeyenler var. Bu proje üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz, belki de iyi anlatamadık. Üzgünüm. 3 yıldır çalışıyoruz."

"Şampiyonlar Ligi eski, sadece çeyrek finalden itibaren cazibesi var"

İspanya'da La Liga'nın "dokunulmaz" olduğunu kaydeden Perez, "Para kazanabileceğimiz yer hafta arası oynanacak maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi eski, sadece çeyrek finalden itibaren cazibesi var. Geçen sezon 650 milyon avro kaybedildi, bu format işlemiyor. Sezon başında itibaren Avrupa'nın en önemli takımlarının oynayabileceği bir format bulduk. Başka kulüplerle dayanışma içinde olarak, büyüklerin kaybetmediği yerlerde daha fazla para kazanabilirsiniz." görüşünü savundu.

Perez, Avrupa Süper Ligi'ne başka takımları da alabileceklerini vurgulayarak, "Kulüpler, UEFA'dan gidiyor çünkü sadece şov yapıyor. Yukarıdakilerin para kaybetmesi, başkalarının kazanması doğru değil. Bize kendimizi açıklama fırsatı vermediler. Ben gerçekten başka çözüm olmadığını düşünüyorum. Bırakan başkaları da başka şey icat etsin. İngiliz kulüplerinin sahibi Amerikalılar ve sporu seviyorlar. Ben, hiçbir baskıdan korkmuyorum. UEFA başkanının finansal fair-playden konuşması beni endişelendirdi. Bu temel bir şey ve iyi durumda görünmüyor. Esnek değil yazılı olmalı." şeklinde konuştu.

" Türkiye'de takımlar gelmek mi istiyor? Gelsinler"

"Gerçek kapıya geldiğinde bakalım ne yapacaklar. Kulüpler 2 milyar avrodan fazla para kaybedecek." diyen Real Madrid kulüp başkanı, "Şimdi harekete geçmek gerekir. 3 yıl bekleyemeyiz. Para, iyi maçlardan, büyük rekabetlerden çıkıyor. Taraftarın ilgisini çekecek, Federer-Nadal gibi maçlar yapmalıyız. Kimseyi dışarıda bırakmadan en üst düzeyde maçlar olmalı. Türkiye'den takımlar gelmek mi istiyor? Gelsinler." dedi.

Avrupa Süper Ligi'ne tepki olarak birçok takım, futbolcu ve taraftar tarafından ortaya atılan "Futbol taraftarlarındır." sloganıyla ilgili bir soruya ise Perez, "Burada yöneten ve bizi görevden alan taraftarlardır, bu gerçek. Formalarımızı alan, canlı yayın haklarını satın alanlar onlar. Biz onlar için en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz." cevabını verdi.

Kovid-19 salgınının devam etmesi halinde "Gelecek sezon bu sezondan daha kötü olacak" diyen Perez, Real Madrid'in çok ciddi ekonomik kayıpları olduğunu, büyük transfer yapmayacaklarını, Sergio Ramos gibi sözleşme yenileme durumunda olan futbolcuların durumunda belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Florentino Perez, Real Madrid, Futbol, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid'in başkanı Perez, UEFA'yı suçlayıp Avrupa Süper Ligi projesinin beklemede olduğunu savundu - Son Dakika Spor


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