Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı

10 bin dolar alan siyasetçi kim? Soylu, merak edilen isimle ilgili kritik bilgiyi verdi

Sergio Ramos, 2005'te girdiği Real Madrid kapısından efsane olarak ayrıldı. Sevilla'dan 27 milyon euroya transfer olduğu dönemde beklentileri karşılayamayacağı düşünülen Ramos, tarihin en iyi stoperleri arasına girerek herkesi utandırdı. Sözleşme görüşmelerinden istediği sonucu alamayan 35 yaşındaki stoper, kariyerine başka takımda devam etmek istedi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ramos, Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında kulübüne veda etti. Hazırladığı veda metnini okurken ağlamaya başlayan Ramos, salondakileri de duygulandırdı. Ramos'un son sözleri ise, "Bundan sonraki hayatım Real Madrid'deki kadar güzel olmayacak" oldu. Başarılı defans oyuncusu için Fenerbahçe, Galatasaray ve PSG'nin adı geçiyor.