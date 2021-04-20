Real Madrid'in ekonomik krizden dolayı kaybı 400 milyon avro - Son Dakika

Real Madrid'in ekonomik krizden dolayı kaybı 400 milyon avro

20.04.2021 13:33
Real Madrid'in ekonomik krizden dolayı kaybı 400 milyon avro, System.String[]

İspanya'nın Real Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizden dolayı iki yılda 400 milyon avroluk kayıplarının olduğunu ve takımda değişikliğe ihtiyaç olsa da transferde sabırlı olacaklarını söyledi.

İspanya'nın Real Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizden dolayı iki yılda 400 milyon avroluk kayıplarının olduğunu ve takımda değişikliğe ihtiyaç olsa da transferde sabırlı olacaklarını söyledi.

Perez, İspanyol televizyonu La Sexta'da yayınlanan bir spor programına katılarak, kulübüyle ilgili gündemdeki sorulara cevap verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebileceği iddialarına net bir şekilde "hayır" diyerek kapıyı kapatan Perez, "Juventus ile sözleşmesi var. Cristiano'yu çok severim, bize çok şey kattı ama dönmesinin bir anlamı yok." ifadesini kullandı.

İspanyol basınının uzun zamandır gündeme getirdiği Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgili transfer iddialarına da cevap veren Real Madrid başkanı şunları söyledi:

"Her ikisi de çok iyi futbolcular. Sokakta beni görenler (Başkan, Mbappe'yi transfer et) diyor. Bende onlara (sakin olun) diyorum. Mbappe ile görüşmedim. Sözleşmesini yenilemek isteyip istemediğini bilmiyorum. Benim yaptığım, Madrid'in futbolda bulunduğu yerden düşmemesi. Ancak şu da var ki, 900 milyon avro gelir elde ederken şimdi 600 milyon avroya indik. Mbappe'den konuşmuyorum ama Madrid'in bir değişikliğe ihtiyacı var. Çok şey kazandık ama yeniden harekete geçmek ve heyecanı geri getirmek gerekiyor. Mevcut ekonomik şartlarda bu kolay değil ama benim üzerinde çalıştığım husus bu. Dünyanın sürekli değişime ihtiyacı var."

Perez, "Geçen yıl bütçemiz 800 milyon avroydu ama salgından dolayı 4 aylık dönemde (mart-haziran) 700 milyon avroya düştü. Bu yıl 400 milyona indirdik. İki sezon arasında 400 milyon avroluk kaybımız var." dedi.

Diğer yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Sergio Ramos'un durumundaki belirsizliğin devam ettiğini dile getiren Perez, "Onu çok severim ama çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Gerçekçi olmamız gerek. Şu anda her şey kötü. Şu anda sezonun bitmesini düşünüyoruz, sonra ne olacağına bakacağız. Çok şeyler olabilir. Çok fazla futbolcudan bahsediyoruz. Jovic ve Odegaard gibi bazıları kendileri ayrılma istedi." açıklamasında bulundu.

Real Madrid Başkanı, takımın en formda oyuncularından olan 20 yaşındaki Vinicius Junior için ise "Ona dokunulmaz, satılık değil." yorumunu yaptı.

Zinedine Zidane ile ilgili "Bir efsane. Sahip olduğumuz en iyi teknik direktör." diyen Perez, "Onun da benim gibi basın toplantılarına dayanamayan bir kişiliği var. Bizimle olmaktan memnun. Onun da söylediği gibi bu işler asla bilinmez ama devam eden bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarının devam ettiği Santiago Bernabeu Stadı'nın gelecek yıl sonuna doğru tamamlanacağını kaydeden Perez, "Şanslıyız, Madrid'in merkezinde bir stadımız var. Havaalanına kadar her yere bağlantısı var. Yılda 25 maç oynuyoruz ama yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra başka aktiviteler için her gün kullanılabilecek duruma gelecek ve bu bize çok fazla gelir sağlayacak." şeklinde görüş belirtti.

Perez ayrıca Lionel Messi'nin Barcelona'da devam etmesini istediğini söyleyerek, "Büyük bir futbolcu. Madrid-Barça maçlarının sadece İspanya'da oynanması, milyonlarca kişinin izlediği bir lüks. Örneğin Manchester City- Manchester United maçlarında bu olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

Florentino Perez, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid'in ekonomik krizden dolayı kaybı 400 milyon avro - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar ödeme yapanın faiz ve gecikme cezası silinecek Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar ödeme yapanın faiz ve gecikme cezası silinecek Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para         
15:00
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor         
14:11
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı         
11:34
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 15:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid'in ekonomik krizden dolayı kaybı 400 milyon avro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei