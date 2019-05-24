Real Madrid'in En İyi Golleri 2018-2019
7 saat önce
Real Madrid'in en iyi hedeflerini 2018-19 yıllarında kutunun dışından yeniden yaşayın. Isco, Mariano, Dani Ceballos, Luka Modric, Marcos Llorente, Casemiro, Karim Benzema ve Vinicius Junior, sezon boyunca Laliga, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem goller attı.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06
'in en iyi hedeflerini 2018-19 yıllarında kutunun dışından yeniden yaşayın. Isco
, Mariano, Dani Ceballos, Luka Modric
, Marcos Llorente, Casemiro, Karim Benzema
ve Vinicius Junior
, sezon boyunca Laliga, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem goller attı.
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