Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in En İyi Golleri 2018-2019

Real Madrid'in En İyi Golleri 2018-2019

7 saat önce

Real Madrid'in en iyi hedeflerini 2018-19 yıllarında kutunun dışından yeniden yaşayın. Isco, Mariano, Dani Ceballos, Luka Modric, Marcos Llorente, Casemiro, Karim Benzema ve Vinicius Junior, sezon boyunca Laliga, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem goller attı.

Real Madrid'in en iyi hedeflerini 2018-19 yıllarında kutunun dışından yeniden yaşayın. Isco, Mariano, Dani Ceballos, Luka Modric, Marcos Llorente, Casemiro, Karim Benzema ve Vinicius Junior, sezon boyunca Laliga, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem goller attı.
Real Madrid'in En İyi Golleri 2018-2019
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06 
Luka Modric, Isco, Real Madrid, Spor
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