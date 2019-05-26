Real Madrid'in En İyi Şampiyonlar Ligi Ana Sayfa Gol 2018-19
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Real Madrid'in 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'daki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın. Isco, Mariano, Marcelo ve Gareth Bale'nin çabaları, Bernabéu'yu Roma ve Viktoria Plzen gibi rakipleri geçtikten sonra ayağa fırlattı.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:06
'in 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'daki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın. Isco
, Mariano, Marcelo ve Gareth Bale
'nin çabaları, Bernabéu'yu Roma
ve Viktoria Plzen
gibi rakipleri geçtikten sonra ayağa fırlattı.
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