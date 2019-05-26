Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in En İyi Şampiyonlar Ligi Ana Sayfa Gol 2018-19

Real Madrid'in En İyi Şampiyonlar Ligi Ana Sayfa Gol 2018-19

3 saat önce

Real Madrid'in 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'daki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın. Isco, Mariano, Marcelo ve Gareth Bale'nin çabaları, Bernabéu'yu Roma ve Viktoria Plzen gibi rakipleri geçtikten sonra ayağa fırlattı.

Real Madrid'in 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'daki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın. Isco, Mariano, Marcelo ve Gareth Bale'nin çabaları, Bernabéu'yu Roma ve Viktoria Plzen gibi rakipleri geçtikten sonra ayağa fırlattı.
Real Madrid'in En İyi Şampiyonlar Ligi Ana Sayfa Gol 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:06 
Isco, Gareth Bale, Real Madrid, Spor
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