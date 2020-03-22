Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz hayatını kaybetti

6 saat önce

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, korona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz hayatını kaybetti, System.String[]

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, korona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.


Birkaç gün önce korona virüse yakalanan Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayatını kaybetti. Korona virüs testi pozitif çıkan Sanz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:21 Kaynak: İHA

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