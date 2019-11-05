Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Son Dakika Spor Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

9 saat önce

İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez'in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez'in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.


Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Kaleci: Courtois, Areola, Altube


Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy


Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco


Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

James Rodriguez, Gareth Bale, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:18 
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