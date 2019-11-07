Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti
Son Dakika Spor Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti

Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti

7 saat önce

Galatasaray karşısında, karşılaşmanın ilk iki golünü atan Rodrygo, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı oyuncusu olması başardı.

Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti, System.String[]

Galatasaray karşısında, karşılaşmanın ilk iki golünü atan Rodrygo, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı oyuncusu olması başardı.


Aynı zamanda kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi gollerini atmayı başaran Rodrygo bu başarıyı 18 yıl ve 301 günlükken yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:20 
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