Real Madrid'in la Duodécima'nın ikinci yıldönümü
21 dakika önce
Haziran 2017'de Real Madrid, Cardiff'teki la Duodécima'yı kazanarak Avrupa Kupası'ndaki efsanevi statüsüne katkıda bulundu. Cristiano Ronaldo, Juventus'a karşı açılış golünü attı ve İtalyanların Mario Mandzukiç seviyesinden yükselmesine rağmen, Real Madrid ikinci yarıda durdurulamadı. Casemiro'nun golü yine Ronaldo, Marco Asensio ise 4-1 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:06
Haziran 2017'de Real Madrid
, Cardiff'teki la Duodécima'yı kazanarak Avrupa
Kupası'ndaki efsanevi statüsüne katkıda bulundu. Cristiano Ronaldo
, Juventus
'a karşı açılış golünü attı ve İtalyanların Mario Mandzukiç seviyesinden yükselmesine rağmen, Real Madrid ikinci yarıda durdurulamadı. Casemiro'nun golü yine Ronaldo, Marco Asensio ise 4-1 oldu.
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