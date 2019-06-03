Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in la Duodécima'nın ikinci yıldönümü
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Real Madrid'in la Duodécima'nın ikinci yıldönümü

21 dakika önce

Haziran 2017'de Real Madrid, Cardiff'teki la Duodécima'yı kazanarak Avrupa Kupası'ndaki efsanevi statüsüne katkıda bulundu. Cristiano Ronaldo, Juventus'a karşı açılış golünü attı ve İtalyanların Mario Mandzukiç seviyesinden yükselmesine rağmen, Real Madrid ikinci yarıda durdurulamadı. Casemiro'nun golü yine Ronaldo, Marco Asensio ise 4-1 oldu.

Haziran 2017'de Real Madrid, Cardiff'teki la Duodécima'yı kazanarak Avrupa Kupası'ndaki efsanevi statüsüne katkıda bulundu. Cristiano Ronaldo, Juventus'a karşı açılış golünü attı ve İtalyanların Mario Mandzukiç seviyesinden yükselmesine rağmen, Real Madrid ikinci yarıda durdurulamadı. Casemiro'nun golü yine Ronaldo, Marco Asensio ise 4-1 oldu.
Real Madrid'in la Duodécima'nın ikinci yıldönümü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:06 
Juventus, Real Madrid, Spor
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