Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos

İspanya LaLiga devi Real Madrid, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirirken sportif direktörlük için ise Luis Campos ile el sıkıştı. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Jose Mourinho döneminde şef scout olarak görev yapan 56 yaşındaki futbol adamı, başkan Florentino Perez'in danışmanlığını da yürütecek.

Luis Campos, başkan Florentino Perez ile anlaşma sağladı ve Real Madrid'de hem sportif direktörlük hem de başkan danışmanlığı yapmak için kolları sıvadı. Portekizli futbol adamı bu sezon İspanyol kulübün yapılanmasında önemli bir rol oynayacak.