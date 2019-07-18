Real Madrid'in yeni transferlerinin ilk günü
4 saat önce
La Liga ekibi Real Madrid'in yeni transferleri Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo ve Takefusa Kubo'nun takımdaki ilk antreman gününden kareler.
La Liga
ekibi Real Madrid
'in yeni transferleri Eden Hazard
, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo ve Takefusa Kubo'nun takımdaki ilk antreman gününden kareler.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06
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