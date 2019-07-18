Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in yeni transferlerinin ilk günü
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Real Madrid'in yeni transferlerinin ilk günü

4 saat önce

La Liga ekibi Real Madrid'in yeni transferleri Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo ve Takefusa Kubo'nun takımdaki ilk antreman gününden kareler.

La Liga ekibi Real Madrid'in yeni transferleri Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo ve Takefusa Kubo'nun takımdaki ilk antreman gününden kareler.
Real Madrid'in yeni transferlerinin ilk günü
Real Madrid, Eden Hazard, La Liga, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 
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