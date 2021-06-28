Üye Girişi
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Son Dakika

SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

28.06.2021 12:35

Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyorNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde Real Madrid Vakfı Futbol Okulu'nun 5'inci sezonunu düzenlediği futbol okulunun açılışı Fraport TAV Antalyasporlu Nuri Şahin'in katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Real Madrid Vakfı Futbol Okulu'nun 5'inci sezonunu düzenlediği futbol okulunun açılışı Fraport TAV Antalyasporlu Nuri Şahin'in katıldığı törenle gerçekleştirildi. Eski bir Real Madrid futbolcusu da olan Nuri Şahin, "Çocukların eğitimine, hayatlarına dokunmak, onları iyi bir birey haline getirmek, örnek sporcular kazandırmak çok güzel" dedi.

Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde Regnum Carya Otel'de düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta Real Madrid'in eski futbolcularından Fraport TAV Antalyasporlu Nuri Şahin ve çocuklar birlikte pasta kesti. Pasta kesiminin ardından Nuri Şahin'e Real Madrid forması hediye edildi.

Nuri Şahin, "Çocukların eğitimine, hayatlarına dokunmak, onları iyi bir birey haline getirmek, örnek sporcular kazandırmak çok güzel" dedi.

Real Madrid kulübünün tüm dünyada spor okulları düzenlediğini ancak Türkiye'de olanın ayrı güzel olduğunu söyleyen Nuri Şahin, kendi oğlunun da futbol okulunda olduğunu aktardı. Şahin, " İspanya'dan gelen hocalar var. Ben de onlarla antrenmana çıktım. Çocuklar çok mutlu. Hava güzel. Futbolu sevenler için güzel bir neden" diye konuştu.

Kendisinin de bir akademisi olduğunu ancak sadece futbol üzerine çalışmadıklarını anlatan Nuri Şahin, "Bizim amacımız daha geniş. Çocukların eğitimine, hayatlarına dokunmak, onları iyi bir birey haline getirmek, örnek sporcular kazandırmak çok güzel. Her akademinin bir çabası bir amacı var. Real Madrid bu konuda çok önder kulüplerden ve organizasyonlardan biri" dedi.

Kendi oğlunun da futbol konusunda fena olmadığını kaydeden Nuri Şahin, şöyle konuştu:

"İlk zamanlar futbolla pek arası yoktu ama sevmeye başlıyor. Mutlu, arkadaşları ile beraber. Ben futbolcu olmasının peşinde değilim. İyi bir evlat iyi bir insan olsun başka bir şey istemiyorum. Spor yapmasını çok isterim ama özellikle futbolcu olsun, bizi kurtarsın diye düşünmüyorum. Kendisi nasıl mutlu olacaksa o mesleği seçsin."

Real Madrid Futbol Okulu Sorumlusu Kadir Furkan İlçi de çok heyecanlı olduklarını, Real Madrid ve Regnum Carya iş birliğinde 5'inci yıl dönümleri olduğunu söyledi. Real Madrid'in eski futbolcusu Nuri Şahin'i futbol okulunda misafir ettiklerini belirten İlçi, "Okulumuz 12 hafta sürüyor. Haziranın ikinci haftası başlıyoruz. Haftanın 5 günü antrenmanlarımız devam ediyor. 6-16 yaş arası çocuklarımız programa katılıyor. Real Madrid'in değerleri doğrultusunda disiplin, sağlık, bağlılık ele alınarak temel futbol eğitimi ve dayanıklılık eğitimi veriyoruz. Egzersizler yaptırıyoruz. Kursumuz profesyonel UEFA lisanslı hocalarımız tarafından veriliyor. Dışarıdan katılım da mümkün. Bunun için bizimle iletişime geçilmesi yeterli."

Açılışın ardından bir saat süren idmanda Nuri Şahin, çocuklarla antrenmana katılarak teknik bilgiler verdi. Yaklaşık 3 ay sürecek okula, 6- 16 yaş arası çocuklar katılıyor.

SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

Real Madrid, Nuri Şahin, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı 14:04 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim 13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş 13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı 13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti 13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı 12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor 12:16 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı

Son Dakika Haberleri
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
Alex de Souza, hocalık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti Alex de Souza, hocalık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti         
14:20
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor         
14:00
Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:47
Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi         
13:45
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz         
13:43
Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu         
13:40
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement