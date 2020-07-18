Real Madrid'in yıldızı Benzema'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor paylaşımı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, Instagram hesabından Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcularının bulunduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine "şampiyon" notunu düştü.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, Instagram hesabından Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcularının bulunduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine "şampiyon" notunu düştü.
Benzema, TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe'yi etiketleyerek mavi-beyazlı ekibin futbolcularının galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaşan Benzema, fotoğrafın üzerine de "şampiyon" notunu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:25 Kaynak: AA
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