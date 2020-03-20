Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic tutuklanabilir! Corona virüsü... - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic tutuklanabilir! Corona virüsü...

7 saat önce

Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic, Real Madrid'in basketbol takımında bir oyuncuda korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından alınan karantina kararlar gereği İspanya'da karantina altına alındı.

Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic tutuklanabilir! Corona virüsü..., System.String[]

Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic, Real Madrid'in basketbol takımında bir oyuncuda korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından alınan karantina kararlar gereği İspanya'da karantina altına alındı.


Sırp futbolcu Jovic, sevgilisinin yaş gününü kutlamak için özel uçakla Belgrad'a gitti. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Real Madrid basketbol takımının oyuncusu Trey Thompkins'in korona virüsü testi pozitif çıkmış, Real Madrid kulübü aynı tesiste antrenman yapan tüm sporcuları karantinaya almıştı.


Teknik Direktör Zinedine Zidane'nin verdiği kararla futbol takımı da karantinaya dahil edilmişti.


Sırp polisinden açıklama: "Tutuklanabilir"


Korona virüsü riski altında olan Sırbistan'da, ülkeye giriş yapan herkes karantinaya alınıyor. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Real Madridli Luka Jovic için Sırp makamlarının karantinayı ihlal etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu. Sırp polisi ise yaptığı açıklamada, "Luka Jovic'i kalacağını beyan ettiği adreste bulamadık, tutuklanabilir" dedi.


Sırp yetkililer ayrıca, Luka Jovic'in ağır bir para cezası ile üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini bildirdi.


Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de, Sırp oyuncu Joviç'i sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, "Milyon Euro'luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar" dedi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:17 

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