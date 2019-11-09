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Real Madrid, İspanya'da liderliğe yükseldi!

7 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.


La Liga'nın alt sıralarındaki Eibar'a konuk olan Real Madrid, ilk yarıyı Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos'un golleriyle 3-0 önde kapattı.


İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.


Bu skorla Real Madrid puanını 25'e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan Barcelona'nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.


La Liga'nın 10. haftasındaki Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.


- Benzema, gol krallığında ilk sıraya çıktı


Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.


Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga'da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.

Real Madrid, La Liga, İspanya, Eibar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:57 
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