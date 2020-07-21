Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti - Son Dakika

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Valencia'dan Alberto Abalde'yi kadrosuna kattı.

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Valencia'dan Alberto Abalde'yi kadrosuna kattı.

Real Madrid Kulübü, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki İspanyol basketbolcu Abalde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Joventut Badalona'da başlayan 2,02 metre boyundaki Abalde, 2016'da transfer olduğu Valencia ile 2018-2019 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Abalde, Valencia formasıyla geçen sezon İspanya liginin final etabında 14,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde ise 7,8 sayı ve 4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

Basketbolcu, Real Madrid, Valencia, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı 17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı         
17:16
Gelen ağır koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Gelen ağır koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular         
16:59
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti         
16:12
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı         
15:34
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti         
15:23
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu         
14:55
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı         
12:09
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu         
11:53
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi         
10:53
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor         
09:58
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu         
09:29
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak         
07:53
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı         
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi         
07:13
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu         
01:33
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı         
01:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 03:05:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei