Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Jogi Löw'ü Alırsa, Hiç Şaşırmam'

Real Madrid, Jogi Löw'ü Alırsa, Hiç Şaşırmam'

27 dakika önce

Beşiktaş, Real Madrid gibi takımları çalıştırmış olan Alman antrenör Bernd Schuster, "Real Madrid yaz sezonunda Jogi Löw'ü alırsa, hiç şaşırmam" dedi.

Real Madrid, Jogi Löw'ü Alırsa, Hiç Şaşırmam', System.String[]
Beşiktaş, Real Madrid gibi takımları çalıştırmış olan Alman antrenör Bernd Schuster, "Real Madrid yaz sezonunda Jogi Löw'ü alırsa, hiç şaşırmam" dedi. "Welt am Sonntag" gazetesine konuşan Bernd Schuster, bu iddiasını Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile yaptığı bir konuşmaya dayandırdı. Schuster şöyle dedi: " Jürgen Klopp'un çok iyi bir kulübü var. Takım mükemmel. Klopp, Liverpool'ü bırakıp başka bir kulübe gitmez. Real Madrid'e hayır diyebilecek antrenörler var. Arsene Wenger öyle birisi. Ama benim bambaşka bir adayım var, Real Madrid için; Jogi Löw. Kulüp Başkanı Florentino Perez ile bir konuda uzun uzun konuştuk." Ona Jogi Löw'ü sordum. Bana sanki "Sen nerden biliyorsun" der gibi çok tuhaf baktı. Real Madrid'te Alman antrenörler çok tutuluyor. Biz orda güzel işler başardık. Real Madrid yazın Jogi Löw'ü alırsa, hiç şaşırmam."

Bernd Schuster, Bayern Münih'in ise bu sezon zayıf kalmasına gerekçe olarak, takımı gençleştirememiş olmasını gösterdi. Schuster, Bayern Münih'in yıllardır Robben-Ribery-Lewandowski-Müller dörtlüsüyle çok büyük başarılara imza attığını, bir gün bu dörtlüyü yavaş yavaş gençleştirme zamanını kaçırdığını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:40 

Beşiktaş, Bernd Schuster, Real Madrid, Güncel
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