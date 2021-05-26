Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı Açıklaması

26.05.2021 20:46
Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Avrupa Süper Ligi projesinde ısrarlı olmaya devam eden İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'dan Juventus kulüpleri yaptıkları ortak açıklamada UEFA'yı eleştirdi.

Avrupa Süper Ligi projesinde ısrarlı olmaya devam eden İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'dan Juventus kulüpleri yaptıkları ortak açıklamada UEFA'yı eleştirdi.

"Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor." ifadesini kullan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, kendilerine karşı yargı süreci başlatacağını açıklayan UEFA'nın "hukuki ihlal" yaptığını savundu.

Açıklamada, "Barça, Juve ve Madrid, herhangi bir zorlamaya veya tahammül edilemez baskıya boyun eğmeyecek ve futbol dünyasının talep ettiği acil çözümleri diyalog ve saygı çerçevesinde tartışma konusunda kararlı iradelerini göstermeye devam edeceklerdir." denildi.

UEFA'yı kendilerine karşı herhangi bir hukuki işlem yapmaktan kaçınması hususunda uyaran söz konusu 3 kulüp, açılan disiplin soruşturmasını "tamamen anlaşılmaz, Avrupa Birliği vatandaşlarının demokratik olarak inşa ettiği hukuk devleti ilkelerine direkt saldırı ve mahkemelerin otoritelerine karşı saygısızlık" diye nitelendirdi.

Avrupa Süper Ligi projesinin baştan itibaren "Avrupa futbolunun yaşadığı durumu iyileştirmek, bu spora olan ilgiyi artırmak ve taraftarlara en iyi gösteriyi sunma" hedefleri taşıdığını ve her zaman UEFA ile diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus, bu girişimin, "özellikle çoğu Avrupa kulübünün yaşadığı yüksek ekonomik riske karşı bir dayanışma ve sürdürülebilirlik gayesi taşıdığını" öne sürdü.

UEFA'nın "diyalog yoluyla futbolu modernleştirmeye çalışmak yerine, Avrupa futbolu üzerindeki tekelini sorgulayan girişimleri engellemekle" suçlayan Avrupa'nın 3 büyük kulübü, "Ya futbolu modernleştireceğiz ya da kaçınılmaz yıkıma tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan da Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan'da yaptıkları açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başta UEFA olmak üzere, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 9 kulüp bu projeden geri çekilmiş, Real Madrid, Juventus ve Barcelona ise devam kararı almıştı.

UEFA son olarak, bu üç kulübün yargılanacağını açıklamıştı.

Barcelona, Juventus, Madrid, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Jeff Bezos tahttan indi! Dünyanın en zenginleri sıralamasına Bernard Arnault damgası Jeff Bezos tahttan indi! Dünyanın en zenginleri sıralamasına Bernard Arnault damgası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor         
20:57
Darısı başımıza! Amerika'dan sonra Güney Kore de aşı yaptıranlara maske zorunluluğunu kaldırıyor Darısı başımıza! Amerika'dan sonra Güney Kore de aşı yaptıranlara maske zorunluluğunu kaldırıyor         
20:29
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı         
19:59
Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak         
19:24
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti         
18:27
Öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin davasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı Öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin davasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı         
17:25
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 21:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement