Son Dakika Haberleri: Real Madrid Karşısında Kendimize Güveniyoruz"

Real Madrid Karşısında Kendimize Güveniyoruz"

2 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atama, Real Madrid maçında kendilerine güvendiklerini ve Madrid'e kazanmak için gideceklerini söyledi.

Real Madrid Karşısında Kendimize Güveniyoruz
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atama, Real Madrid maçında kendilerine güvendiklerini ve Madrid'e kazanmak için gideceklerini söyledi. THY Euroleague 20. hafta maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Tibor Pleiss, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Real Madrid'e karşı çok iyi basketbol oynadıklarını hatırlatan Ataman, "Ancak son periyotta yaptığımız hatalarla hakkımız olan, çok iyi oynadığımız bir maçı son saniyelerde kaybetmiştik. Şimdi bu maçın rövanşını almak istiyoruz Madrid'de. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tabi ki Real Madrid'in çok güçlü silahları var. Ama biz de kendimize güveniyoruz ve maçı kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.

TIBOR PLEISS: TAKIM OLARAK OYNARSAK GALİBİYETİ ELDE EDEBİLİRİZ

Tibor Pleiss ise Real Madrid ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta Buducnost Voli Podgorica'ya deplasmanda mağlup oldular, ki bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok konsantre olarak gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Kendi evlerinde oynayacaklar. Ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak galibiyeti elde edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Real Madrid, Madrid, Spor
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