Real Madrid Kral Kupası'nda Yarı Finalde
57 dakika önce
İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı.
İspanya
futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid
yarı finale çıktı.
Girona'daki Montivili Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Karim Benzema
(Dk. 27 ve Dk. 43) ve Marcos Llorente (Dk. 76) attı.
Ev sahibi takımın tek golü ise 71. dakikada Pedro
Porro'dan geldi.
Çeyrek finalin ilk maçında sahasında 4-2 kazanan Real Madrid, rövanşta adlığı 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda Real Madrid, Barcelona
, Real Betis
ve Valencia
'nın kaldığı yarı finalde kura çekimi cuma günü yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:00 Kaynak: AA
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