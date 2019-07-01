Real Madrid: Kubo Galáctico'ya FC Tokyo tarafından gönderildi
1 saat önce
Real Madrid’in Japon imzası Takefusa Kubo’ya, FC Barcelona’dan ayrılmasından bu yana geçen üç yılını geçirdiği FC Tokyo tarafından müthiş bir gönderme yapıldı.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:06
'in Japon
imzası Takefusa Kubo'ya, FC Barcelona
'dan ayrılmasından bu yana geçen üç yılını geçirdiği FC Tokyo
tarafından müthiş bir gönderme yapıldı.
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