Son Dakika Haberleri: Real Madrid: Kubo Galáctico'ya FC Tokyo tarafından gönderildi
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Real Madrid: Kubo Galáctico'ya FC Tokyo tarafından gönderildi

1 saat önce

Real Madrid’in Japon imzası Takefusa Kubo’ya, FC Barcelona’dan ayrılmasından bu yana geçen üç yılını geçirdiği FC Tokyo tarafından müthiş bir gönderme yapıldı.

Real Madrid'in Japon imzası Takefusa Kubo'ya, FC Barcelona'dan ayrılmasından bu yana geçen üç yılını geçirdiği FC Tokyo tarafından müthiş bir gönderme yapıldı.
Real Madrid: Kubo Galáctico'ya FC Tokyo tarafından gönderildi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:06 
Barcelona, Japon, Tokyo, Real Madrid, Spor
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