Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Stateside başkanı
1 saat önce
Real Madrid'in ABD'ye olan yolculuğu, üst üste kulübün ABD'ye gittiği dördüncü yaz ve kulüp tarihinde 20. kez olacak. Kulübün ABD'deki ilk maçı 1927'de gerçekleşti. Galicia SC (1-1) ile yüzleşmek için New York'a gittiler. O zamandan beri ülkede 43 kez oynuyorlar ve Bayern (Houston'da), Arsenal (Maryland) ve Atlético (New Jersey) ile yüzleşiyorlar.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:05
'in ABD'ye olan yolculuğu, üst üste kulübün ABD'ye gittiği dördüncü yaz ve kulüp tarihinde 20. kez olacak. Kulübün ABD'deki ilk maçı 1927'de gerçekleşti. Galicia SC (1-1) ile yüzleşmek için New York
'a gittiler. O zamandan beri ülkede 43 kez oynuyorlar ve Bayern (Houston'da), Arsenal
(Maryland
) ve Atlético (New Jersey
) ile yüzleşiyorlar.
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