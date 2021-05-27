Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı

Emniyet bu görüntünün ardından harekete geçti! Her yerde onu arıyorlar

Mor Şimşekler'de taşlar yerinden oynadı. Son dönemlerin en başarılı hocası Zinedine Zidane'ın istifası sorgusuz sualsiz kabul edildi. Fransız teknik adam, İspanyol ekibi ile üst üste Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşamasına rağmen tutunamadı. Bu sene kaydadeğer bir başarı gelmemesi ve kupa kazanılmaması, Zidane'ın çabuk gözden çıkarılmasına neden oldu.

JUVENTUS İDDİALARI HAVADA KALDI

Zidane'ın, futbolculuk döneminden efsane olduğu bir diğer takım Juventus'un başına geçeceği konuşuluyordu, Ama İtalyan ekibi Allegri ile anlaşmaya vardı. Fransız hoca için konuşulan bir diğer takım ise İngiliz devi Manchester United.

Zidane'ın kazandığı kupalar:

(3) Şampiyonlar Ligi

(2) La Liga

(2) İspanya Süper Kupası

(2) UEFA Süper Kupası

(2) Kulüpler Dünya Kupası