Real Madrid, Lautaro Martinez'i istiyor - Son Dakika
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Real Madrid, Lautaro Martinez'i istiyor

21 dakika önce

İspanyol devi Real Madrid, Inter forması giyen Lautaro Martinez'i 111 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmek istiyor.

Real Madrid, Lautaro Martinez'i istiyor, System.String[]

Real Madrid, Lautaro Martinez'i transfer listesine aldı. TyC Sports'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibi yıldız golcünün 111 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Transferin gerçekleşmesi durumunda Lautaro, tarihin en pahalı Arjantinlisi olacak.

28 MAÇTA 16 GOL ATTI

22 yaşındaki Martinez için Barcelona ve Manchester United'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Ancak transfer maliyeti nedeniyle iki kulüp de Real Madrid'in bir adım gerisinde yer alıyor. Arjantinli golcü oyuncu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 16 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

(NTV Spor)

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:34 
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