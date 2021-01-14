Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta
14.01.2021 23:23
Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan ve gözden çıkarılan Sırp golcü Luka Jovic, eski kulübü Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak geri döndü.
Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan ancak performansı beklentilerin altında kalan Luka Jovic, eski kulübü Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Geçen sezon Real'deki ilk yılında yalnızca 8 maçta 11'de başlayan ve 806 dakika süre bulabilen Jovic, 2 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. Sırp golcü bu sezon ise şu ana dek sadece üç maçta kendisine 11'de yer bulabildi ve toplam 208 dakika süre buldu.
REAL MADRİD JOVIC İÇİN SERVET ÖDEMİŞTİ
23 yaşındaki futbolcu 2019 yılında Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
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