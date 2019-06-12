Son Dakika Haberleri: Real Madrid’li Luka Jovic, Santiago Bernabéu’da
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Real Madrid’li Luka Jovic, Santiago Bernabéu’da

3 saat önce

Luka Jovic yeni bir Real Madrid oyuncusu. Beyazlar, bu sezon Avrupa futbolunun ilk yıldızlarından biri olan bir forvetin hizmetlerini aldılar. 21 yaşındayken, zaten Sırpça bir uluslararası enternasyonal ve Eintracht Frankfurt'tan kulüpte geliyor, burada 27 gol attı ve 2018/19 kampanyasında 48 yer aldı.

Luka Jovic yeni bir Real Madrid oyuncusu. Beyazlar, bu sezon Avrupa futbolunun ilk yıldızlarından biri olan bir forvetin hizmetlerini aldılar. 21 yaşındayken, zaten Sırpça bir uluslararası enternasyonal ve Eintracht Frankfurt'tan kulüpte geliyor, burada 27 gol attı ve 2018/19 kampanyasında 48 yer aldı.
Real Madrid’li Luka Jovic, Santiago Bernabéu’da
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 
Spor
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