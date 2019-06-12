Real Madrid’li Luka Jovic, Santiago Bernabéu’da
3 saat önce
Luka Jovic yeni bir Real Madrid oyuncusu. Beyazlar, bu sezon Avrupa futbolunun ilk yıldızlarından biri olan bir forvetin hizmetlerini aldılar. 21 yaşındayken, zaten Sırpça bir uluslararası enternasyonal ve Eintracht Frankfurt'tan kulüpte geliyor, burada 27 gol attı ve 2018/19 kampanyasında 48 yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06
Luka Jovic yeni bir Real Madrid
oyuncusu. Beyazlar, bu sezon Avrupa
futbolunun ilk yıldızlarından biri olan bir forvetin hizmetlerini aldılar. 21 yaşındayken, zaten Sırpça bir uluslararası enternasyonal ve Eintracht Frankfurt
'tan kulüpte geliyor, burada 27 gol attı ve 2018/19 kampanyasında 48 yer aldı.
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