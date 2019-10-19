Real Madrid, liderliği Barcelona'ya bıraktı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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