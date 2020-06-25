Real Madrid liderliğini korudu

Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius (Dk. 19) ve Sergio Ramos (Dk. 56) attı.

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