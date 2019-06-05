Real Madrid, Luka Jovic transferini duyurdu

Zinedine Zidane yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Real Madrid önemli bir transferi açıkladı.



Eflatun-beyazlılar, Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'i renklerine bağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sağlık testlerinin sonucu beklenen 21 yaşındaki oyuncuyla altı yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.











Real Madrid'in açıklamasında oyuncu için ödenen bonservis bedeline dair bir bilgi yer almazken, Guardian'da yer alan haberde İspanyol ekibinin performans bonusları hariç Eintracht Frankfurt'a 65 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.



Sırbistan Milli Takımı'nda da görev alan Luka Jovic, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Eintracht Frankfurt ile çıktığı 48 maçta 27 gol ve 7 asistlik performans ortaya koymuştu.



Real Madrid geçtiğimiz Mart ayında da Porto'nun Brezilyalı stoperi Eder Militao'yu yeni sezondan başlamak üzere 2025 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurmuştu.