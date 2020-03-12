Real Madrid maçı ertelendi - Son Dakika
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Real Madrid maçı ertelendi

6 saat önce

Manchester City ile Real Madrid arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Real Madrid maçı ertelendi, System.String[]

Manchester City ile Real Madrid arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.


Manchester City, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:06 Kaynak: DHA
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