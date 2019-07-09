Real Madrid, Montreal yolunda
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Real Madrid, 2019 sezonunun ilk hedefi olan Montreal'e uçuyor. Beyazlar seyahat partisi, Adolfo Suárez Madrid-Barajas havaalanının 4 numaralı terminalinden Kanada şehre doğru yola çıktı. Ekip, Zidane ile birlikte, hazırlıklarının ilk bölümünü 2016'da taraf olan Montreal'de gerçekleştirecek. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. ve Atletico Madrid.
Real Madrid Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:05
, 2019 sezonunun ilk hedefi olan Montreal
'e uçuyor. Beyazlar seyahat partisi, Adolfo Suárez Madrid-Barajas havaalanının 4 numaralı terminalinden Kanada
şehre doğru yola çıktı. Ekip, Zidane ile birlikte, hazırlıklarının ilk bölümünü 2016'da taraf olan Montreal'de gerçekleştirecek. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri
'ne gidecekler. ve Atletico Madrid.
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