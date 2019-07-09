Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Montreal yolunda
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Real Madrid, Montreal yolunda

59 dakika önce

Real Madrid, 2019 sezonunun ilk hedefi olan Montreal'e uçuyor. Beyazlar seyahat partisi, Adolfo Suárez Madrid-Barajas havaalanının 4 numaralı terminalinden Kanada şehre doğru yola çıktı. Ekip, Zidane ile birlikte, hazırlıklarının ilk bölümünü 2016'da taraf olan Montreal'de gerçekleştirecek. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. ve Atletico Madrid.

Atletico Madrid, Real Madrid, Montreal, Madrid, Spor
Real Madrid, 2019 sezonunun ilk hedefi olan Montreal'e uçuyor. Beyazlar seyahat partisi, Adolfo Suárez Madrid-Barajas havaalanının 4 numaralı terminalinden Kanada şehre doğru yola çıktı. Ekip, Zidane ile birlikte, hazırlıklarının ilk bölümünü 2016'da taraf olan Montreal'de gerçekleştirecek. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. ve Atletico Madrid.
Real Madrid, Montreal yolunda
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:05 
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