Real Madrid oyuncuları en genç hayranlarıyla tanışıyor
1 saat önce
Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.
Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14
Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti