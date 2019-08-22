Son Dakika Haberleri: Real Madrid oyuncuları en genç hayranlarıyla tanışıyor
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Real Madrid oyuncuları en genç hayranlarıyla tanışıyor

1 saat önce

Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.

Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.

Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
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