Son Dakika Haberleri: Real Madrid Penaltılarla Kazandı

Real Madrid Penaltılarla Kazandı

52 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi penaltılardan attığı gollerle 2-1 yendi.

Real Madrid Penaltılarla Kazandı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi penaltılardan attığı gollerle 2-1 yendi.

Maçta 43. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarı 60. dakikada Roger Marti, Levante'ye beraberliği getiren golü attı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Karim Benzema'nın yerine oyuna Gareth Bale girdi. Galli futbolcu, 78. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi. Levante'den Doukoure'nin Real Madridli futbolcu Casemiro'yu ceza sahasında düşürmesinin ardından maçın hakeminin VAR sistemine bakarak aldığı penaltı kararına, ev sahibi takım tepki gösterdi.

Maçın 85. dakikasında Real Madrid'de Nacho ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Hakem İglesias Villanueva, 89. dakikada da Levante'nin yedek kulübesinde oturan futbolcusu Ruben Rocinha'yı itirazlarını devam ettirmesinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek saha dışına attı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sonuç değişmeyince Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 48'e çıkararak lider Barcelona (57) ve ikinci Atletico Madrid'in (50) ardından 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 30 puanla 13'üncülüğe geriledi.

La Liga'nın 26. haftasında 2 Mart'ta oynanacak maçta Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:49 Kaynak: AA

La Liga, Levante, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asena Atalay, Sevgilisiyle Tekme Tokat Birbirine Girdi Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 01:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Real Madrid Penaltılarla Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]