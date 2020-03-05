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Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarına Başladı
14 dakika önce
Real Madrid, LaLiga 27. haftasında Benito Villamarin Stadyumu'nda oynayacağı Real Betis maçının hazırlıklarına başladı. Madrid'de antremanı tamamlayan İspanyol ekibinin antremanından özel görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.
Real Madrid, LaLiga 27. haftasında Benito Villamarin Stadyumu'nda oynayacağı Real Betis maçının hazırlıklarına başladı. Madrid'de antremanı tamamlayan İspanyol ekibinin antremanından özel görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21
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