Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika Spor

Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarına Başladı

14 dakika önce

Real Madrid, LaLiga 27. haftasında Benito Villamarin Stadyumu'nda oynayacağı Real Betis maçının hazırlıklarına başladı. Madrid'de antremanı tamamlayan İspanyol ekibinin antremanından özel görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.

Real Madrid, LaLiga 27. haftasında Benito Villamarin Stadyumu'nda oynayacağı Real Betis maçının hazırlıklarına başladı. Madrid'de antremanı tamamlayan İspanyol ekibinin antremanından özel görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.

Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarına Başladı

Real Madrid, Real Betis, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 
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