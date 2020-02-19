Real Madrid Reinier'i Tanıttı
13 dakika önce
Real Madrid, devre arasında Flamengo'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Reinier'i Santiago Bernabeu'da taraftarlara ve basın mensuplarına tanıttı.
Real Madrid, devre arasında Flamengo'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Reinier'i Santiago Bernabeu'da taraftarlara ve basın mensuplarına tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20
Son Dakika Real Madrid, Brezilyalı Reinier'i basına tanıttı Halil Umut Meler, ilk kez bir derbide görev yapacak Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek