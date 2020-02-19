Real Madrid Reinier'i Tanıttı - Son Dakika
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Real Madrid Reinier'i Tanıttı

13 dakika önce

Real Madrid, devre arasında Flamengo'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Reinier'i Santiago Bernabeu'da taraftarlara ve basın mensuplarına tanıttı.

Real Madrid, devre arasında Flamengo'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Reinier'i Santiago Bernabeu'da taraftarlara ve basın mensuplarına tanıttı.

Real Madrid Reinier'i Tanıttı

Santiago Bernabeu, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20 
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