Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajlı konuma geçti.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajı kaptı.

Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid, golleri arka arkaya buldu.27. dakikada Vinicius Junior ile öne geçen Madrid, 36. dakikada ise Asensio ile farkı açtı. Mücadelede ilk yarı da Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının başlamasıyla bu kez sahneye çıkan isim Salah oldu ve 51. dakikada Liverpool farkı bire indirdi. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior farkı tekrar açan golü kaydetti. Mücadele Real Madrid'in 3-1'lil üstünlüğü ile sona erdi.

Milli futbolcu Ozan Kabak ise, Liverpool formasıyla 90 dakika mücadele etti. Karşılaşmanın rövanşı ise 14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.

(İHA)