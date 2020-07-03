Real Madrid şampiyonluk yarışında avantaj yakaladı

Şampiyonluk yarışı verdiği Barcelona 'nın Atletico Madrid ile 2-2 beraber kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Katalan takımıyla arasındaki puan farkını da 4'e çıkardı.

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