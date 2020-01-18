Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler

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Sıtma olan Henry Onyekuru, hastaneden taburcu oldu

Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil

Emmanuel Adebayor: Beşiktaş bana ne kadar ödeyebilirse kabul ediyorum