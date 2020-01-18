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Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler
6 saat önce
Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren formda Real Madrid, 35 puanla zirve takibini sürdüren Sevilla'yı Santiago Bernabeu'da konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:51
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