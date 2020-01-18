Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler - Son Dakika Spor

Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler

6 saat önce

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren formda Real Madrid, 35 puanla zirve takibini sürdüren Sevilla'yı Santiago Bernabeu'da konuk edecek.

Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler, System.String[]

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren formda Real Madrid, 35 puanla zirve takibini sürdüren Sevilla'yı Santiago Bernabeu'da konuk edecek.


Suudi Arabistan, Real Madrid, İspanya, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:51 
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