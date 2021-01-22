Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

22.01.2021 15:17
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Zidane'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol basını, Fransız teknik adamın, ligde yarın deplasmanda Alaves'e karşı oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacağını yerine ikinci antrenör David Bettoni'nin geçeceğini yazdı.

Mevcut protokol gereği Zidane'a yapılacak diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak.

Diğer yandan, Real Madrid'de Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sağ bacak kaslarından sakatlık geçirdiği, Alaves maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Zinedine Zidane, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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