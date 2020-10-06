Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu

Her transfer döneminde gündem oluşturan transferlere imza atan Real Madrid, bu kez sessiz bir transfer dönemi geçirdi. Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran eflatun beyazlılar, büyük gelirin sahibi oldu.

Real Madrid son transfer döneminde oyuncu satışları ve kurtulduğu maaşlar üzerinden 200 milyon euro yaklaşık 1,8 milyar TL'yi aşan bir gelir elde etti.

Başkent ekibi, bu dönemde en büyük geliri Inter'e gönderdiği Achraf Hakimi'den 40 milyon euroluk gelirle kazandı. Tottenham'a gönderilen Reguilon da 30 milyon euroluk kazançla, transfer gelirinin önemli bir kısmını oluşturdu.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULDU

Real Madrid'de James Rodriguez, Gareth Bale, Dani Ceballos ve Areola gibi isimlerde kulüpten ayrılanlar arasında yer aldı.

James Rodriguez bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutarken, Gareth Bale kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bale'in gelecek sezon Madrid'e dönmesi beklenmiyor.

Bu gibi oyuncularla yollarını ayıran Madrid buradan da ortalama 40 milyon euro civarında bir tasarruf yaptı.