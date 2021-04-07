Real Madrid tur kapısını araladı
07.04.2021 00:11
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi
çeyrek final ilk maçında Real Madrid
, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool
'u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.
Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, 27'nci dakikada Vinicius Junior ve 36'ncı dakikada Marco Asensio'nun attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Liverpool 51'inci dakikada Salah'ın attığı golle farkı 1'e indirse de 65'inci dakikada yeniden sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başlarken 81'inci dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.
MANCHESTER CİTY'DEN DORTMUND'A GEÇİT YOK
Gecenin diğer maçında ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 19'uncu dakikada Kevin de Bruyne'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 84'üncü dakikada Reus attığı golle skora denge getirse de 90'ıncı dakikada Philip Foden attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
- İstanbul
Son Dakika İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik Babasının yangında kaldığını düşünen kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı Güzellik yarışmasında "taç" skandalı! Sahnede kavga çıktı, birincilik iki defa el değiştirdi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın