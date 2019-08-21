Real Madrid, Valladolid Çatışması öncesinde hazırlıklara devam ediyor
1 saat önce
Real Madrid, Bernabéu'daki açılış LaLiga maçında ayarlanan zihinleriyle eğitildi.
Vinicius Jr., Carvajal, James Rodríguez ve takımın geri kalanı üç puan daha kazanmaya hazır.
Real Madrid, Bernabéu'daki açılış LaLiga maçında ayarlanan zihinleriyle eğitildi.
Vinicius Jr., Carvajal, James Rodríguez ve takımın geri kalanı üç puan daha kazanmaya hazır.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
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