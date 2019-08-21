Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Valladolid Çatışması öncesinde hazırlıklara devam ediyor
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Real Madrid, Valladolid Çatışması öncesinde hazırlıklara devam ediyor

1 saat önce

Real Madrid, Bernabéu'daki açılış LaLiga maçında ayarlanan zihinleriyle eğitildi. Vinicius Jr., Carvajal, James Rodríguez ve takımın geri kalanı üç puan daha kazanmaya hazır.

Real Madrid, Bernabéu'daki açılış LaLiga maçında ayarlanan zihinleriyle eğitildi.


Vinicius Jr., Carvajal, James Rodríguez ve takımın geri kalanı üç puan daha kazanmaya hazır.

Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
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