Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi - Son Dakika Spor

Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi

58 dakika önce

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, Valladolid'i 1-0 mağlup ederek ilk sıraya çıktı.

Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, Valladolid'i 1-0 mağlup ederek ilk sıraya çıktı.

Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.

Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.

Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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