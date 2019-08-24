Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Valladolid ile berabere kaldı
Son Dakika Spor Haber

Real Madrid, Valladolid ile berabere kaldı

39 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, Valladolid ile berabere kaldı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezonda Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa taraftarının karşısına çıkan Real Madrid, Valladolid kalesi önünde yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi takım, 82. dakikada Karim Benzema'nın golüyle öne geçti. Real Madrid'in golüne hemen karşılık veren Valladolid, 88. dakikada Sergi Guardiola ile beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid ve Valladolid puanlarını 4'e yükseltti.

Milli futbolcu Enes Ünal, Valladolid'de ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonuna kadar oynadı.

Bu arada Santiago Bernabeu'daki maçı 63 bin taraftarın izlediği açıklandı. Geçen sezon alınan kötü sonuçlardan dolayı takımının Bernabeu'daki maçlarına fazla ilgi göstermeyen eflatun beyazlı taraftarlar, yeni sezonun başında Real Madrid'e destek verdiklerini gösterdi.

Real Madrid, Valladolid, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu
Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı Fenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı Çağlar Söyüncü asist yaptı, Leicester City kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 22:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Valladolid ile berabere kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]